Osmanlı Ocakları’ndan ücretsiz Osmanlıca kursu

Osmanlı eserlerinin okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nin ek hizmet binasında ücretsiz Kur’an-ı Kerim ve Osmanlıca kursu verilecek.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nden vatandaşlara müjdeli haber geldi. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde vatandaşlara ücretsiz olarak Kur’an-ı Kerim ve Osmanlıca eğitimi verilecek. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Osmanlıca, Kur’an-ı Kerim ve okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın talep etmesi halinde ücretsiz olarak istenilen ders kursu verilecek. Milli kültürün en önemli kaynaklarının temelini teşkil eden yazıların bulunduğu kütüphanelerde, arşivlerde, bu eserlerdeki bilgi ve belgelerden faydalanabilmek isteyen vatandaşlarımıza Osmanlıca denilen ama Öz Türkçe Kurslarını ücretsiz olarak yeni ek hizmet binamızda vereceğiz. Bizler ortak bir tarihin evlatlarıyız. Birliğimizi ve kardeşliğimizi tarihimizden tekrar hatırlamak için Türkçeyi öğrenerek doğrudan istifade etmek durumundayız. Türkçe; Arapça ve İngilizce yada Fransızca gibi bir konuşma dili değildir. Türkçe, bugün konuştuğumuz Türkçenin Arap alfabesiyle yazılmasıdır. Dolayısıyla Osmanlıca bir dil değil, bir yazı şekildir. Bu anlamda Osmanlıca denilen ama Türkçe olan dil öğrenimini kendimize bir fazilet kabul ediyoruz. Ayrıca Genel Merkez’imizde istek halinde Kur’an-ı Kerim ve ve Latin alfabeleri eğitimi de verilecektir" ifadelerine yer verildi.