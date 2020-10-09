Osmangazi’den personele diksiyon eğitimi
HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTİP VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK MAKSADIYLA PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARINI KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, SAHA ÇALIŞANLARININ ETKİLİ İLETİŞİM KURABİLMESİ İÇİN DİKSİYON KURSU DÜZENLEDİ.
Hizmet kalitesini yükseltip verimliliği arttırmak maksadıyla personele yönelik eğitim programlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, saha çalışanlarının etkili iletişim kurabilmesi için diksiyon kursu düzenledi.
Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, TRT Seslendirme Sanatçısı Deniz Çevik eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor. Vatandaşla iletişim hâlinde olan toplam 50 personele Soğanlı Kültür Merkezi’nde eğitim veren Çevik, program kapsamında nefes, tonlama, beden dili ve söyleyiş özelliklerinin önemini aktarıyor. İletişim konusunda yeteneklerini güçlendiren personel ise 40 saat sürecek eğitim sonunda sertifikalarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına kursu düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Bu kursta tek gayemiz doğru iletişim kurabilmek. Çünkü insan, gerek ikili iletişimde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın iletişim konusunda hassasiyeti arttı. Umarım, personelimiz en yakın zamanda eğitimlerini tamamlayarak hem kişisel hem de belediye vizyonunu en iyi şekilde temsil edecek” dedi.
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