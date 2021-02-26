Osmangazi Meydanı Kırcaali’ye ilham oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis ile HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat’ı ağırladı.

Birtakım yeni projeleri hayata geçirmeyi planlayan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek yapmayı planladıkları projeler konusunda istişarede bulundu. Aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı olan Hasan Asiz ile birlikte gelen HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Dündar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette; önümüzdeki günlerde Bulgaristan’da yapılacak seçimler ile Bulgaristan Türkleri’nin yaşadığı sorunlar ve yapılması planlanan yatırımlar konusundaki karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırcaali’de bir meydan yapmayı planladıklarını ifade eden Hasan Asiz, inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı’nın kendileri için ilham kaynağı olduğunu söyledi. Osmangazi Meydanı’nın çok büyük ve hayata geçirilmesi cesaret isteyen bir proje olduğuna dikkat çeken Asiz, dev proje teknik özellikleri konusunda Başkan Dündar’dan bilgiler aldı. Projenin maketi üzerinde şuana kadar gelinen çalışmaları anlatan Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı’nın Osmangazi Meydanı’nın tamamlandığında 24 saat yaşayan şehrin en büyük meydanı olacağını söyledi.

“Soydaşlarımız için inşallah iyi sonuç çıkar”

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Bulgaristan’da yapılacak olan seçimlerin bölgede yaşayan soydaşlar açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Dündar, “Yapılacak olan seçim sonucunda ortaya çıkacak olan temsil oranı, geleceğe şekil verecek. Sizlerin oradaki çalışmaları, bölge siyasetine bölge ekonomisine katkı sağlamış olacak. Seçime katılım oranını arttırma büyük önem taşıyor. Ne kadar çok katılım olursa seçimin ciddiyeti ve sonuçları daha güçlü olur. Katılım çok oldukça vekil sayısı da artmış olacak. Sizlerin ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden soydaşlarımızın gayreti ile inşallah iyi sonuçlar çıkar” dedi.

Bulgaristan’daki mahalî seçimleri geride bıraktıklarını ve yeni bir döneme başladıklarını ifade eden Hasan Asiz, “Bu yeni dönemde yeni sayfalar açmak istiyoruz. Yeni projelere adım atıp, çalışmalar başlatmak istiyoruz. Bulgaristan’daki Türk belediye başkanları olarak Türkiye’deki kardeş belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Birlikte ne gibi çalışmalara imza atabiliriz konusunda istişarede bulunuyoruz. Türkiye ve Bulgaristan arasında hem devletler düzeyinde hem de yerel yönetimler bazında kurulan ilişkiler halkımızı daha güçlü ve güvende hissettiriyor. Birlikte hareket ettiğimiz mesajını vermek istiyoruz. Biz Osmangazi Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Bu zamana kadar birlikte birçok faaliyette yer aldık. Kırcaali’de iki kardeş belediye olarak başlattığımız iftar ve aşure programlarını halkımız önemsiyor Sizlere desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Halkımız sürekli bana Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ne zaman gelecek diye bize soruyor. Kırcaali için Bursa ve Osmangazi çok önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Bulgaristan’da önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimler hakkında da konuşan Hasan Azis, amaçlarının en az 4 milletvekilini parlamentoya sokmak olduğunu ifade ederek, Bulgaristan genelinde kilit parti olmak istediklerini dile getirdi.