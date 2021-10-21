Osmaneli’nde iç ısıtan bir görüntü

Bilecik’te soğuktan üşüyen ve kafeteryaya sığınarak sıcaktan bir masanın üzerinde uyuya kalan kediyi kimse rahatsız etmedi. Hatta o masaya hiç kimse oturmadı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde geceleri kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk havadan üşüyen bir kedi ısınmak için bir kafeteryaya sığındı. Burada bir masanın üzerine çıkan kedi içerisinin sıcaklığında masa üzerinde uyuya kaldı. Kafeterya sahibi sıcaktan uyuya kalan kediyi rahatsız etmezken, işyerine gelen müşteriler de kedi rahatsız olmasın diye başka masalara oturdu. Müşteriler, cep telefonları ile sevimli bir şekilde uyuyan kedinin bol bol fotoğraflarını çektiler.