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Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı

Ordu’nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı. Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen amforaların yaklaşık bin yıllık geçmişi olduğu düşünülüyor.

Genel 25.02.2021, 08:57
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Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı

Ordu’nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı. Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen amforaların yaklaşık bin yıllık geçmişi olduğu düşünülüyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına geçtiğimiz günlerde 13 adet amfora (iki kulplu testi) ve gemi ahşap enkazı takıldı. Balıkçılar, durumu Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın’a bildirdi. Teslim alınan 13 amfora gemi ahşap enkaz parçalarının, Roma dönemine ait olduğu ve bin yıllık geçmişi olduğu tahmin ediliyor.

“Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor”

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 20 gün önce bölge balıkçıları bana ulaşarak, ellerinde ağlara takılan amforalar, testiler ve gemi ahşap parçalarının olduğunu söylediler ve bunları ne yapacaklarını sordular. Ben de kendilerine getirmelerini söyledim ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde koruma altına alabileceğimizi söyledim. Çünkü ahşap parçalar, eğer tarihi eser niteliği varsa hava ev suyla temas ettikleri zaman erken çürüyorlar. Hepsini fakültenin bünyesinde topladım. Bütün amforalar ve ahşap parçalarını bir araya getirdim. Sonrasında bunların fotoğraflarını çekip, Türkiye’de bu işi Bodrum’da yapan sualtı müzesinde bulunan arkeolog arkadaşlarıma yolladım. O arkadaşlarım da bunların Roma dönemine ait odluğunu söylüyorlar. Tabii, bunların çalışmasının yapılmasının lazım. Hatta ahşap parçaların karbon analizlerinin yapılarak, hangi yıllara ait oldukları belirleniyor” dedi.

“70 metre derinliklerde tespit edildi”

Prof. Dr. Aydın, amfora ve gemi ahşap parçalarının 70 metre derinlikte ele geçirildiğini kaydederek, “Balıkçıların söylediği kadar 70 metre derinlikte tespit etmişler ve bunlar birkaç seferde çıkartılmış. Bu tespitlerimiz sonrasında Ordu Müze Müdürlüğü ile konuşarak, ürünleri getirip, kayıt altına alınarak müzeye teslim edildi. Bunların bakımı yapıldıktan sonra inşallah Ordu Müzesi’nde sergilenip, vatandaşın görebileceği gibi tarihi eser niteliğinde olan bu amforalar sergilenir diye düşünüyorum. Bu çalışmanın umut ediyorum ki, yine var olan ve denizde kalan kısmının da bir şekilde sualtı arkeologları tarafından bunun çalışılması, derinlik de biraz fazla ama bir robot yardımıyla, uzaktan kumandalı araçlar ile görüntü alınabilir, tespiti yapılabilir” şeklinde konuştu.

“Karadeniz’de batıklarla ilgili yapılmış bir çalışma yok, bu bölgede farklı batıkların olduğu düşünülüyor”

“Bundan sonraki kısım, sualtı arkeologlarının yapması gereken işler. İnşallah beklentimiz, bu bölgede de böyle bir çalışmanın yapılması” diyen Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Karadeniz Bölgesi’nde böyle batıklarla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerek diye düşünüyorum ve zaman içerisinde eminim bu bölgede de batıkların olduğu konuşuluyor ama bilimsel anlamda çalışmalar yok. Hatta bu süreç içerisinde çok sayıda farklı balıkçılar ile de temasa geçtim, farklı hikayeler anlattılar. Onlara dayanarak suyun altının epey bir zengin olduğunu düşünüyorum. Ben, Ünye’den Hopa’ya dalış noktalarının belirlenmesi projesi de yürütüyorum. O proje kapsamında da Nisan ayında çalışmalara başlayacağım. Dolayısı ile bunları belirlerken, sualtında çok fazla miktarda fotoğraf ve görüntüler alacağız. Bu kapsamda da bir envanter çalışması gibi olacağını düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek” ifadelerine yer verdi.
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