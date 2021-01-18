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Niğde’ye mevsimin ilk karı yağdı
Niğde’de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Genel 18.01.2021, 11:27
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Niğde’de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.Niğde şehir merkezinde gece boyu kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün de etkili olacağı öğrenildi. Niğdeli vatandaşlar ise yaz boyunca kurak geçen Niğde’ye kar yağmasını mutlulukla karşıladı.
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