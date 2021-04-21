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Niğde polisinden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi

Niğde’de polis ekipleri korona virüs nedeniyle karantinada bulunan genç kıza pasta getirerek doğum günü sürprizi yaptı.

Genel 21.04.2021, 18:19
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Niğde polisinden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi

Niğde’de polis ekipleri korona virüs nedeniyle karantinada bulunan genç kıza pasta getirerek doğum günü sürprizi yaptı.

İl merkezinde yaşayan Anne Fatma Gümüş, korona virüs nedeniyle evlerinde karantinada olmaları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kızı Hatice Yavan’ın bugün doğduğunu belirterek kutlamak için yardım istedi. İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’ın talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, pasta ve hediye alarak Yavan’a doğum günü sürprizi yaptı.

Ellerinde pastayla polisi gören Yavan mutluluğunu saklayamadı. Kendisine doğum günü pastasını getiren polis ekiplere teşekkürlerini ileten Yavan, hediyeleri de kabul etti.
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