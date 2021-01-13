Nevşehir’e yılın ilk karı yağdı

Nevşehir’e 2021 yılının ilk karı yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e verilen kar yağışı uyarının ardından öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilde etkili olurken parklar ve caddeler beyaza büründü.