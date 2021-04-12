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Nevşehir’de 60 yılın kar rekoru kırıldı

Nevşehir’de cuma günü başlayan ve iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında son 60 yılın Nisan ayı kar yağış rekoru kırıldı.

Genel 12.04.2021, 15:11
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Nevşehir’de 60 yılın kar rekoru kırıldı

Nevşehir’de cuma günü başlayan ve iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında son 60 yılın Nisan ayı kar yağış rekoru kırıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir il merkezinde ölçümlerin yapıldığı 1960 yılından beri Nisan ayı kar yağışı rekoru kırıldı. 12 Nisan 1969 yılında Nevşehir’de kar kalınlığı 19 cm olarak ölçülürken 11 Nisan 2021 tarihinde ise yağan kar yağışı ile birlikte 36 cm kar kalınlığı ölçüldü” ifadelerine yer verildi.

Yine 23 Nisan 1977 yılında metrekareye 25,9 kilogram kar yağışının düşüldüğü açıklanırken 11 Nisan 2021 tarihinde ise metrekareye 29 kilogram kar yağışının düştüğü açıklandı.
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