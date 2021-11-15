banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor

NASA Space Adventure Sergisi için geri sayım başladı

- 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Space Adventure Sergisi’nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor

Genel 15.11.2021, 11:02
NASA Space Adventure Sergisi için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil uzay sergisi NASA Space Adventure, 22 Kasım'dan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

Hupalupa EXPO açıklamasına göre, Hupalupa EXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan sergi, 22 Kasım’dan itibaren uzaya tanıklık etmeye davet ediyor. Biletleri, Biletix ve Mobilet'ten çevrim içi ya da Metropol İstanbul AVM, NASA Uzay Sergi Girişi’nde yer alan bilet gişelerinden temin edilebilen sergide, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eser yer alıyor.

Uzay çalışmalarına yön veren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Space Adventure Sergisi’nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor. Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

Sergide, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli de bulunuyor. Space X, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk ticari uzay yolculuğunu yapmıştı. Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Space Adventure, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.

NASA Space Adventure Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboatuvarı (USTLL), CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.

#nasa #NASA Space Adventure Sergisi #uzay sergisi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6