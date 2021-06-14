Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden İstanbul Havalimanı’na 4 ödül

İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada 2008’den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International’ın Türkiye’de ilk kez düzenlediği ‘CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021’den 4 ödül birden kazandı.

Sağlıktan finansa, teknolojiden sigortaya kadar pek çok sektörden Türkiye’nin önde gelen markalarının katıldığı CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021, sahiplerini buldu. Uluslararası arenada 2008’den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyenAwards International’ın Türkiye’de ilk kez düzenlediği ‘CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021’de İstanbul Havalimanı, finalde yarıştığı 30 şirket ve 80 proje arasından üç altın bir bronz ödül almaya hak kazandı.

İstanbul Havalimanı’na üç altın bir bronz ödül

Müşteri Odaklılık kategorisinde ‘misafir odaklı strateji’, En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcı Müşteri Deneyimi kategorisinde ‘İGA Yanımda çatısı altında tüm erişilebilirlik imkanları ve farkındalık çalışmaları, Müşteri Deneyiminde Teknolojinin En İyi Kullanımı kategorisinde ‘sesli adımlar ve erişilebilir rota ile görme engelli yolculara sunulan çözümler anlatılırken, bu üç kategoride de Altın Ödül’ün sahibi İstanbul Havalimanı oldu. Müşterinin En İyi Sesi kategorisinde ise İstanbul Havalimanı’nda yolcuların sesini dinleyerek sunulan çözümler Bronz Ödül’e layık görüldü.