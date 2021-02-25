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Muş’ta tipi ve fırtınada mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi karayolunda tipi ve fırtına nedeniyle 30 araçta mahsur kalan yaklaşık 100 kişi ekipler tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Genel 25.02.2021, 13:26
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Muş’ta tipi ve fırtınada mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi karayolunda tipi ve fırtına nedeniyle 30 araçta mahsur kalan yaklaşık 100 kişi ekipler tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Hasköy ve Bitlis ilçesinin 10. kilometresinde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle yaklaşık 30 araç karda mahsur kaldı. Araçlarıyla kara saplanan vatandaşlar karayolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gönderilen ekipler, 3 iş makinesiyle birlikte 30 otomobil ve minibüsü bulundukları yerden yaklaşık 4 saatlik zorlu çalışma sonucu çıkarabildi. Aralarında hastaların da bulunduğu vatandaşlar, yolun açılmasıyla birlikte yollarına devam edebildi.

Mahsur kalan vatandaşlardan Şerif Seçilir, eşinin hasta olduğunu ve hastaneden saat 11.00 için randevu aldığını belirterek, “Kendisini hastaneye yetiştirmem lazım. Tipi nedeniyle yolumuz kapalı. Allah devletimize zeval vermesin ekipler yolumuzu açtı. Sabah 08.00’de yola çıktık. Şu anda yolda bekliyoruz. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Yollarımız tipi fırtına nedeniyle kapalıydı” dedi.

Yaklaşık 3 saattir yolda kaldıklarını ifade eden vatandaşlardan Şakir Kardaş da, “Burada yaklaşık 20-25 araçla yolda kaldık. Hastamız var hastaneye götüreceğiz. Tüm araçlarda insan dolu” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarda Samet Ünal da, “Bir saattir tipi ve fırtına nedeniyle yoldayız. Burada kaldık. Sağ olsun karayolları ekiplerimiz ve devletimiz çalışıyor. Hizmette bir aksama yok. Toplam 30 civarında araç ve yaklaşık 100 kişi varız” diye konuştu.

Karayolları iş makinesi operatörlerinden İdris Karakan ise Mutki-Hasköy kara yolunun sürekli tipiden dolayı kapandığını ifade etti. Sabah erkenden vatandaşların karayollarını arayarak yardım istediklerini aktaran Karakan, “Aralarında hastaları olanlarda vardı. Burada yaklaşık 30 araç var. İçlerinde de yaklaşık 100 vatandaşımız bulunuyor. İhbar üzerine bizde geldik. Bu zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dün gece de buradaydık yine 4-5 araç mahsur kalmıştı. Burası sürekli tipi yapıyor. Halen tipi devam ediyor. Bizde burada kalacağız. Vatandaşlar mağdur olmasın diye biz buradayız. Burası 20 kilometrelik bir yol ve en az 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Bu günlük ulaşımı 4-5 saatte ancak sağlayabildik.” şeklinde konuştu.
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