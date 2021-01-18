Müslüman aileye ‘İncil’ şoku

Ordu’da yaşayan Müslüman bir ailenin 18 yaşındaki çocukları E.G.’ye, bilgisi dahilinde olmadan, İncil gönderildi. Ücretsiz gönderilen kitabı alan genç, “Ailem bana sen mi sipariş verdin?’ diye sordu, Müslümanım, Kur’an-ı Kerim gelse sevinirdim” dedi.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi’nde yaşayan bir aile, 18 yaşındaki çocuklarına gelen bir kargo ile şaşkına döndü. 16 Ocak tarihinde, çocukları E.G.’ye ücretsiz gönderilen kargoyu teslim alan aile, paketi açtıklarında hayatının şokunu yaşadı. Müslüman olarak dünyaya gelen ve bu şekilde hayatlarını devam ettiren aileye, tanımadıkları bir kişi tarafından, bir kitap firması aracılığı ile ‘İncil’ ve Hristiyan dini içerikli kitaplar ile birlikte kiliselerin adreslerini gösteren bir de kartvizit gönderildi. Şaşkına dönen baba Osman G., oğlundan şüphelendiklerini dahi belirtirken, 18 yaşındaki çocukları E.G. ise Kur’an-ı Kerim ve İslam dini içerikli kitaplar gelseydi mutlu olacağını, gelen kargoyu ilk fırsatta geri göndereceğini belirtti.

“İncil görünce şaşırdık”

Aralıklarla internet yoluyla alışveriş yapan, kişisel bilgilerini böyle bir kitap firması ile paylaşmamasına rağmen tüm bilgilerinin karşı tarafta olduğunu dile getiren ve bu nedenle isminin açıklanmasını istemeyen 18 yaşındaki E.G., “Öncelikle, kargo firmasından bana bir telefon geldi ve adıma ait kargo olduğu söylendi. Ben böyle bir kargo beklemiyorum, mesaj da gelmedi. Kargoyu babam teslim aldı. Zaten ben internet üzerinden ürün satın aldığım zaman ailemin bilgisi oluyor. Babam kargoyu açtığı zaman, İncil ve Hristiyan dini ile alakalı bazı kitaplar çıktı. Biz şaşırdık, hatta İncil’i, ilk gördüğümde ajanda zannettim. Kargocu gidince gönderen kişinin numarasını aradım ve bana bir süre sonra geri dönüş yaptı. Bana, ‘Ya sen bu şekilde bir talepte bulundun, ya da başkaları senin adına talepte bulundu’ dedi ve istememem dahilinde geri gönderebileceğini söyledi” dedi.

“Müslümanım, ailem bana ‘sen mi sipariş verdin?’ diye sordu, Kur’an-ı Kerim gelse sevinirdim”

Şaşırdıkları durum karşısında ailesinin de kendisine ısrarla, İncil ve diğer kitapları kendisinin sipariş verip-vermediği konusunda sorular sorduğuna değinen E.G., “Kargoya hiçbir ücret vermedik, gönderici ödemeli geldi. Ben yabancı sitelerden ürün almıyorum, genelde güvenilir yerlerden alışveriş yapıyorum. Böyle bir şey kesinlikle beklemiyorum, Elhamdülillah Müslümanım, neden böyle şeyleri araştırma isteği duyayım. Ben ve ailem de çok şaşırdı. Hatta beni, ‘sen mi sipariş verdin’ diye zorladılar ama benim böyle bir siparişte bulunma imkanım yok. İncil yerine Kur’an-ı Kerim gelse ailem ve ben de sevinirdim. Tabii, bizim ülkemizde Hristiyan insanlar da bulunabiliyor. Benim şaşırdığım yön ise, bu kitapların Müslüman bir bireye gelmesi. Bence çocukları kandırmaya yönelik yapılan bir eylem olabilir, lütfen bunlara kanmasınlar” diye konuştu.

“Çocuğumdan şüphelendim”

Kargoyu teslim alınca oğlundan şüphelendiğini dahi ifade eden baba Osman G., “Kargo şirketinden bir kargo geldi. Kargonun nerden geldiğini bilmiyorduk ve merak edip açtığımızda İncil ve diğer Hristiyanlık dini ile ilgili kitaplar çıktı. Yani şaşırdık ve Elhamdülillah Müslümanız. Bizim kitabımız Kur’an-ı Kerim ve bize İncil gelmesi şok etti ve şaşırdık. Oğlumdan şüphelendim ve kendisinin sipariş verip-vermediğini sordum. İstemediğimiz halde bu kargo bize geldi” şeklinde konuştu.

“Çocuğum tam kandırılacak yaşta, kargoyu geri iade etmeyi düşünüyorum”

“Benim çocuğum daha lise öğrencisi ve 18 yaşında” diyen baba Osman G., “Yani çocuk tam şu an kandırılacak yaşta. Bence bunda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kargoyu geri iade etmeyi düşünüyorum. Gençlere de böyle bir kargoya kanmamalarını tavsiye ediyorum ve yetkililerden de bu durum hakkında bir çözüm bulmalarını istiyorum” ifadelerine yer verdi.