banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Altında rekor bekleniyor!
Altında rekor bekleniyor!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Murat Ülker: “Pandemi, bize her türlü değişime hazır olmamız gerektiğini öğretti”

“Pandeminin ardından yeni işveren ve çalışan deneyimi” temasıyla 24 Ocak’ta başlayan Human Week Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, “Pandemi, bize her türlü değişime hazır olmamız gerektiğini öğretti. Kendimizi değiştirerek yeni ve farklı şeyler planlayabilmeli ve öğrenmeliyiz. Değişimin bize gelmesini beklemeden biz ona yürümeliyiz” dedi. Gelecekteki Beceriler kitabının yazarı ve ünlü Ted konuşmacısı Perttu Pölönen de, pandeminin oluşturduğu en önemli etkilerden birisinin gelişmelere çok hızlı şekilde uyum sağlama becerisinin önemini anlamak olduğunu vurguladı.

Genel 26.01.2022, 12:26
Murat Ülker: “Pandemi, bize her türlü değişime hazır olmamız gerektiğini öğretti”

“Pandeminin ardından yeni işveren ve çalışan deneyimi” temasıyla 24 Ocak’ta başlayan Human Week Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, “Pandemi, bize her türlü değişime hazır olmamız gerektiğini öğretti. Kendimizi değiştirerek yeni ve farklı şeyler planlayabilmeli ve öğrenmeliyiz. Değişimin bize gelmesini beklemeden biz ona yürümeliyiz” dedi. Gelecekteki Beceriler kitabının yazarı ve ünlü Ted konuşmacısı Perttu Pölönen de, pandeminin oluşturduğu en önemli etkilerden birisinin gelişmelere çok hızlı şekilde uyum sağlama becerisinin önemini anlamak olduğunu vurguladı.

İş dünyası ve insan kaynakları liderlerini bir araya getiren Human Week Zirvesi, “pandeminin ardından yeni işveren ve çalışan deneyimi” temasıyla 24 Ocak’ta online olarak başladı. Ebru Akdağ’ın yönettiği zirvenin açılışında Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Gelecekteki Beceriler kitabının yazarı ve ünlü TED konuşmacısı Perttu Pölönen konuşma yaptı. 28 Ocak tarihine kadar devam edecek olan zirvede, yerli ve yabancı 32 konuşmacı hem çalışan hem de işveren davranışlarının, becerilerinin pandemi deneyimiyle nasıl şekillendiğini ve neler gerektiğini anlatacak.

İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen zirvede, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, UiPath Europe Başkan Vekili Tansu Yeğen, eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, The Alexander Partnership’ten Hande Yaşargil, Talent Strategy Group Başkanı Marc Effron, Prof. Dr. Mustafa Çetiner, oyuncu Hakan Bilgin ve ünlü radyocu Geveze gibi pek çok konuşmacı, insan kaynakları alanındaki değerlendirmelerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

Açılışta konuşan Murat Ülker, pandeminin gelişmelere çok hızlı şekilde uyum sağlama becerisinin önemini anlamaya neden olduğuna dikkat çekerek, “Pandemi, bize her türlü değişime hazır olmamız gerektiğini öğretti. Kendimizi değiştirerek yeni ve farklı şeyler planlayabilmeli ve öğrenmeliyiz. Değişimin bize gelmesini beklemeden biz ona yürümeliyiz” dedi. Perttu Pölönen de, pandeminin oluşturduğu en önemli etkilerinden birisinin, gelişmelere çok hızlı şekilde uyum sağlama becerisinin önemini anlamamız olduğunu vurguladı.

“Önce yapacağınız işi sevmelisiniz”

İşe alımda ilk kriterin kişinin yapacağı işi sevmesi olması gerektiğine dikkat çeken Murat Ülker, şunları söyledi:

“Eğer işini gerçekten sevmezse ve kendisini işine adamazsa iyi bir ekip çalışması yapması da çok zor. Yetenekli olması da bizim için önemli bir kriter. Mutlaka eğitim alacaklar ancak temel becerilerinin olması da gerekli. Üçüncü kriter ise sadece sabırlı olması değil aynı zamanda da çok çalışma isteğinin olması. Şuna inanıyorum ki, uzaktan çalışmak bizi daha az çalışmaya itmiyor. Aksine daha fazla çalışmak için bize daha fazla zaman kalıyor”

“İş yapış şeklimizi değiştiriyoruz”

Ülker, Ebru Akdağ’ın insan kaynakları yönetiminde sık sık dile getirilen “Çalışanlar yetenekli mi olmalı yoksa sonradan mı öğrenmeli?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Ben daha çok yaşlı ve genç insanların ekip olmasını sağlamaya çalışıyorum. Benim hayattaki felsefem; ‘Mutlu et, mutlu ol’. Tecrübeli insanlardan öğrenerek hem onları mutlu ediyoruz hem de mutlu olmayı hak ediyoruz. Şirketimizde de bir yandan yeni yetenekler geliştirmeye çalışırken, daha önce var olmayan yeni meslekleri de teşvik ediyoruz. Her seviyeden her türlü insanın dijital dönüşüm konusunda yaptıklarını izliyoruz. İş yapış şeklimizi ve işin gerektirdiklerini değiştiriyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, şu anda Türkiye’deki birçok geleneksel satış noktası bize siparişlerini dijital olarak verebiliyor. Bu bizim için büyük bir değişim ve tasarruf. Çünkü inanıyorum ki, verimlilik ve etkinlik asla bitmeyecek bir oyun. O yüzden her geçen gün daha verimli ve rekabetçi olmalısınız”

“Mutlaka hobileriniz olsun”

Konuşmasında, sık sık dile getirdiği “Ne istediğini bilen genç insanlara ihtiyacımız var” sözünü tekrarlayan Murat Ülker hobilerin öneminden bahsederken “Niyetiniz halis olsun, çok çalışın ve bolca hobi edinin” dedi ve şunları ekledi:

“Yani gençlerin hem hedeflerinin hem de tutkularının olması gerekir. Tabi burada sadece mutluluğu kast etmiyorum. Söylemek istediğim şey; yaptığınız işten tatmin de olmanız gerekir. Mesela benim hedefim, sevmediğim insanlar için bile iyi olabilecek şeyler yapmak. Bu benim insan olarak mutlu hissetmemi sağlıyor. Bu sadece iş anlamında değil, hayatımızın ana amacı olmalı bence. İyi bir şeye niyet edersen daha çok başarılı olursun. Tutkular da bunun bir parçası. Mesela ben çok çalışan bir insanım ama aynı zamanda hatırlayamadığım birçok hobim var. Dünyanın birçok ülkesinde yelken ve dalış yaptım, fotoğrafçılığı seviyorum. Bu babamın bana her zaman verdiği bir nasihat. Bana hep kendimi mutlu edecek, farklı şeyler yapmamı, hobiler edinmemi öğütledi. Asla yaz tatillerinde beni çalışmaya zorlamadı”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11