Mudanya’ya sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve barınak

Mudanya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Barınak projesinin Nilüfer köyü sınırında belediyeye ait yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Barınak projesini Çepni Mahallesi’nde 122 dönümlük bir alanda yapmak için daha önce girişimlerde bulunan Mudanya Belediyesi, arazi tahsisiyle ilgili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nden beklediği onayı alamayınca çareyi yeni bir arazi arayışında buldu. Nilüfer köyü sınırlarında Mudanya Belediyesi’ne ait arazide Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ve ilgili müdürlüklerin personeliyle incelemede bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Daha önce Çepni’de bulunan araziyle ilgili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile tahsise yönelik yazışmalar yapmış olsak da bölgenin sokak hayvanlarına yönelik barınak projesine uygun olmadığı görüşünü almıştık. Tahsis işlemi yapılmayınca projeyi kendi mülkiyetimize ait alanda yapmaya karar verdik. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmek adına ikinci dönemimizin en önemli projesi olan barınağı bir an önce hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Belediyemizin eski su deposunun bulunduğu alanla ilgili tüm yasal işlemleri yapacak, ardından da projemizin startını vereceğiz. Merkezimizde minik dostlarımıza tedavi, ameliyat, ilâçlama ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra konforlu bir konaklama hizmeti sunacak.Yalnızca Mudanyalıların değil, bütün Bursa’dan hayvan severlerin sokak hayvanlarını ziyaret edebileceği, vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.