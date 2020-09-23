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Mudanya Has Mahallede mezarlık isyanı

MUDANYA'YA BAĞLI HAS MAHALLESİNDE, RECEP ALTEPE DÖNEMİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ALTERNATİF OLARAK BATIKENT MEZARLIĞI OLARAK YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN 418 DÖNÜMLÜK ALANDA ÇALIŞMALARA BAŞLANMASINA MAHALLELİ KARŞI ÇIKIYOR.

Genel 23.09.2020, 11:13
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Mudanya Has Mahallede mezarlık isyanı

Mudanya’ya bağlı Has Mahallesinde, Recep Altepe döneminde Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif olarak Batıkent Mezarlığı olarak yapılması düşünülen 418 dönümlük alanda çalışmalara başlanmasına mahalleli karşı çıkıyor.

Konuyla ilgi Mahalle Muhtarı, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı, mahalle sakinlerinin tepkileri karşısında açıklama yaparak, bir kısmı zeytinlik olan bu arazinin orman olarak kalmasını istedi. Aşçı yaptığı açıklamasında, "Mahallemizde bulunan 418 dönümlük orman arazisine Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık çalışması başlatılmıştır. Bu arazi imara bitişik şehir merkezine 19 km,Şehir Hastanesine 1,5 kilometre, Bademli Mahallesine 2 kilometre, Balat Mahallesine 2 kilometre uzaklıkta olup diğer bir kısmı zeytinlik ve üzüm bağlarına sınır olup sulama göletine 500 metre mesafede verimli ve değerli bir orman arazisidir. Şu anda mevcut hali meşelik orman olan arazinin, Hasköy Mahallesi halkı ormanımızın orman olarak kalmasını istiyor. Böyle bir arazinin mezarlık yapılması ne kadar doğru? Şehir merkezine uzak daha verimsiz, değersiz araziler varken yerleşim bölgesinin içinde olan bu araziye mezarlık nasıl olur da yapılır? Bunu anlamayabilmiş değiliz.Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını bu konuyla ilgili göreve davet ediyoruz. Umudumuz Büyükşehir Belediyesinin böyle bir yanlıştan bir an önce dönmesidir" diyerek sözlerini bitirdi.

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