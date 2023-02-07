MSB: “Kışlalarımız asıl sahibi olan asil milletimizin emrinde ve hizmetindedir”

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Kışlalarımız asıl sahibi olan asil milletimizin emrinde ve hizmetindedir” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2’nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, kışlada ağırlamaktan şeref duyduğumuz Malatyalı vatandaşlarımızla yakından ilgileniyor. Kışlalarımız asıl sahibi olan asil milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Biz Birlikte Güçlüyüz” ifadelerine yer verildi.