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MSB “Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatının” görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi. Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Genel 14.10.2021, 20:14
MSB “Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatının” görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi. Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi’nin uluslararası suları ile hava sahasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi’nin uluslararası suları ile hava sahasında planlandığı gibi başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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