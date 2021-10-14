MSB “Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatının” görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi. Tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi’nin uluslararası suları ile hava sahasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi’nin uluslararası suları ile hava sahasında planlandığı gibi başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.