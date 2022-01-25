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MSB: “1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi”
Milli Savunma Bakanlığı, 1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendiğini bildirdi.
Genel 25.01.2022, 20:04
Milli Savunma Bakanlığı, 1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “71 yıl önce Kore’deki Kumyangjang-ni Muharebesi’nde zafer elde eden 1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” denildi.