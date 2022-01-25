MSB: “1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi”

Milli Savunma Bakanlığı, 1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “71 yıl önce Kore’deki Kumyangjang-ni Muharebesi’nde zafer elde eden 1’inci Türk Tugayı için Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” denildi.