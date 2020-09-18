Moldova Büyukelçisi Croitor, ULUSKON’u ziyaret etti

Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Merkezini ziyaret etti.

ULUSKON’u bütün dünyadaki çalışmaları için tebrik eden Büyükelçi Croitor, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti arasındaki mevcut dostluk bağları, iyi ilişkiler, yakın siyasi diyalog ve çok boyutlu iş birliğinden duyulan memnuniyeti vurguladı. Croitor, “ULUSKON ile işbirliğimiz her alanda devam edecektir. Sizleri ülkemizde görmekten çok mutlu olacağız” dedi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy da, Büyükelçi Croitor’a ziyareti için teşekkür ederek; “Ekonomik, ticari, enerji, ulaştırma, tarım, turizm, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve insani alanlarda yürütülen ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğinin geliştirilmesi için ULUSKON olarak caba göstereceğiz. İki ülke arasındaki iş birliğine yönelik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ikili, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulması ve öncelikli iş birliği alanlarının ve projelerin belirlenmesi amacıyla Büyükelçinin daveti üzerine Moldova’ya gitme kararı alındı” diye konuştu.