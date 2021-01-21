Moderna, Covid-19 aşısının Japonya’daki klinik testlerine başladı

ABD’li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği korona virüs aşısının Japonya’daki klinik testlerine başlandığını duyurdu.

Covid-19 aşılama programına Şubat ayı itibarıyla kademeli olarak başlamayı hedefleyen Japonya’da bir ilaç üreticisi firma daha aşı onayı için ilk adımı attı. ABD’li Moderna, geliştirdiği aşının ülkedeki klinik testlerine bugün başlandığını duyurdu. Aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için gerçekleştirilecek testlere 20 yaş ve üstü 200 erkek ve kadının katılacağı belirtildi. ABD’de halihazırda kullanımda olan aşının onayı için Moderna’nın Japonya Sağlık Bakanlığı’na deniz aşırı ülkelerle ilgili test verilerini de sunacağı aktarıldı.

Seçenekler artıyor

Daha önce ABD’li ilaç devi Pfizer ve İngiltere merkezli AstraZeneca ürettikleri aşıların klinik denemelerine Japonya’da başlamış, iki firma da aşı tedariki konusunda hükümet ile anlaşmaya varmıştı. Moderna da daha önce toplamda 25 milyon kişiye aşı sağlamak üzere Japonya hükümetiyle masaya oturmuştu. Japonya’daki aşı adaylarından yalnızca Pfizer sağlık bakanlığına onay başvurusunda bulunmuş, kullanım izninin 15 Şubat’ta verilebileceği belirtilmişti.

Gözler Şubat ayında

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga daha önce yaptığı açıklamada, aşılama programına Şubat sonu itibarıyla sağlık çalışanlarından başlamayı hedeflediklerini belirtmiş, 65 yaş ve üzeri kişiler ve kronik sağlık sorunları bulunanların ardından ise halkın genelinin aşılanacağı ifade edilmişti. Japonya hükümetinin genel aşılama için ise Mayıs sonunu hedeflediği kamuoyuna yansımıştı.

Bilanço ağırlaşıyor

Japonya’da bugün tespit edilen 5 bin 642 Covid-19 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 352 bin 678’e yükseldi. Son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 4 bin 876’ya ulaştı.