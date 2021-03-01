banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
100 dolara kendini kiralıyor...
100 dolara kendini kiralıyor...

Modern tarım laboratuvarında yetiştirilen meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Kahramankazan’da modern tarım laboratuvarında yetiştirilen meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Genel 01.03.2021, 12:01
2
Modern tarım laboratuvarında yetiştirilen meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Kahramankazan’da modern tarım laboratuvarında yetiştirilen meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kahramankazan Belediyesi, yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçi, üretici ve öğrencilere yönelik modern tarım eğitimlerinin düzenleneceği bir meyve bahçesi oluşturdu. İlçedeki tarımsal üretimi zenginleştirmeyi hedefleyen ve ilk etapta 150 bin metrekare alan üzerine kurulan proje kapsamında yetiştirilecek meyveler ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalar ile çiftçi ve üreticilere yaptığı desteklemelerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, örnek bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Her türlü meyve yetişecek

Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilçede iklime uygun her türlü meyvenin yetiştirileceği bir meyve bahçesi kurdu. İlk etapta yaklaşık 150 bin metrekare alan üzerine oluşturulan bahçede çeşitli meyve ağaçlarının fidanları toprakla buluşturuldu. Belediye ekipleri, buraya dikilen yaklaşık 5 bin fidanın meyve veren birer ağaca dönüşmesi için yoğun çaba harcıyor. Önümüzdeki günlerde bahçeye 10 bin meyve ağacı fidanının daha dikilmesi hedefleniyor. Bahçeden elde edilecek meyveler belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ikram edilecek.

Çiftçi ve üreticilere eğitimler verilecek

Kahramankazan Belediyesi, ilerleyen süreçte daha da büyütmeyi hedeflediği meyve bahçesinde ilçede modern tarımın geliştirilmesine katkı sunacak eğitimler de düzenleyecek. Bu kapsamda ilçedeki çiftçi ve üreticiler ile öğrencilere bu alanda eğitim ve kurslar düzenlenecek. Bir “modern tarım laboratuvarı” olarak da hizmet verecek olan bahçede, budama, aşılama ve meyve yetiştiriciliği başta olmak üzere çeşitli kurs ve eğitimler gerçekleştirilecek. Böylece bu alan hem bir uygulama sahası olma özelliğini taşırken, buradan elde edilecek meyveler de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüş olacak.

Üretimdeki zenginlik artacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi süreciyle birlikte özellikle tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha tüm dünyada kendini hissettirdiğini belirterek, oluşturdukları bu bahçe ile ilçelerinde tarımsal üretime önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini söyledi. Hem uygulama sahası hem de bir üretim alanı olarak kullanılacak bahçe ile önemli kazanımlar elde edileceğini ifade eden Oğuz, “Hem modern tarım teknikleri ilçemizdeki çiftçi ve üreticilerimize anlatılacak hem de buradan elde edilecek meyvelerimizi ihtiyaç sahiplerimize dağıtmış olacağız. Bu uygulama ile ilçemizde meyve üretimi alanındaki zenginliği de artırmış olacağız. Kahramankazan Belediyesi olarak, her zaman yanlarında olduğumuz çiftçi ve üreticilerimize yönelik desteklemelerimizi ve bu alandaki uygulamalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Ankara Keçiörengücü 24 39
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20