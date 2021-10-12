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Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işten çıkarılan işçiler tazminatlarına kavuşacak

Kocaeli Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda tazminatsız olarak işten çıkarılan 9 işçi için iş arkadaşları, kendilerini fabrikaya kilitleyerek tekrardan işe alınmaları için eylem başlatmıştı. İşçilerin eylemi neticesinde fabrika geri adım atarak 9 işçinin tazminatını vereceğini duyurdu.

Genel 12.10.2021, 19:17
Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işten çıkarılan işçiler tazminatlarına kavuşacak

Kocaeli Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda tazminatsız olarak işten çıkarılan 9 işçi için iş arkadaşları, kendilerini fabrikaya kilitleyerek tekrardan işe alınmaları için eylem başlatmıştı. İşçilerin eylemi neticesinde fabrika geri adım atarak 9 işçinin tazminatını vereceğini duyurdu.

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’de bulunan Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda 9 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Arkadaşlarının hakkını aramak için DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, Fabrika önünde ve içerisinde eyleme başladı. İş arkadaşlarının tekrardan işe alınmasını isteyen işçiler, kendilerini fabrikaya kilitledi. Arkadaşlarının işe alınmaması halinde işi terk edeceklerini söyleyen işçiler, sloganlar atarak eylemlerini saatlerce sürdürdü. İşçilerin eylemini dikkate alan fabrika yönetimi 9 işçinin tazminatını vereceğini duyurdu. Büyük sevinç yaşayan işçiler, eylemlerini bitirirken Birleşik Metal-İş Sendikası fabrika yönetimi ile sorunların çözülmesi için masaya oturdu.

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