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Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işçiler kendini fabrikaya kilitledi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda tazminatsız olarak işten çıkarılan 9 işçi için iş arkadaşları, kendilerini fabrikaya kilitleyerek tekrardan işe alınmaları için eylem başlattı.

Genel 12.10.2021, 15:44
Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işçiler kendini fabrikaya kilitledi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda tazminatsız olarak işten çıkarılan 9 işçi için iş arkadaşları, kendilerini fabrikaya kilitleyerek tekrardan işe alınmaları için eylem başlattı.

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’de bulunan Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda 9 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Arkadaşlarının hakkını aramak için DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, Fabrika önünde ve içerisinde eyleme başladı. İş arkadaşlarının tekrardan işe alınmasını isteyen işçiler, kendilerini fabrikaya kilitledi. Arkadaşlarının işe alınmaması halinde işi terk edeceklerini söyleyen işçiler, sloganlar atarak eylemlerini sürdürüyor. Polisin uyarılarına rağmen yüze aşkın işçi eylemlerini sürdürüyor.

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