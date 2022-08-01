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MİT, Ayn El Arap’ta PKK/YPG’nin sözde eyalet yürütme kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı etkisiz hale gelirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale gelirdi.

Genel 01.08.2022, 10:28
MİT, Ayn El Arap’ta PKK/YPG’nin sözde eyalet yürütme kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı etkisiz hale gelirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale gelirdi.

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