Son Dakika
Bakan Akar: "(Yunanistan) Türkiye’ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok."
MİT, Ayn El Arap’ta PKK/YPG’nin sözde eyalet yürütme kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı etkisiz hale gelirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale gelirdi.
Genel 01.08.2022, 10:28
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman’ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale gelirdi.