Mısır’ın eski Savunma Bakanı Mareşal Tantavi için askeri cenaze töreni

Mısır’da hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Mısır’da bugün hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi için askeri cenaze töreni düzenlendi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili, Tantavi için düzenlenen askeri cenaze törenine katıldı. Mareşal Tantavi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tantavi’nin naaşı ise başkent Kahire’de bulunan 5. Yerleşim bölgesindeki silahlı kuvvetler mezarlığına defnedildi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Mısır’ın eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi’nin bu sabah hayatını kaybettiği duyurulmuş, Tantavi’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildiği ifade edilmişti. Ayrıca Mısır’ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek döneminin en önemli isimlerinden biri olan Tantavi, 21 yıl boyunca Mısır’da Savunma Bakanı görevini yürütmüştü. Tantavi, Mübarek’in 2011 yılında görevden alınmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl ülkeyi yönetmişti.