Minimal yaşam tarzı için: Kapsül gardırop

Moda denilen olgu sürekli değişim geçirse de, yıllar içerisinde kendini tekrar eden bir yapıya sahip olup, tüketicinin satın alma alışkanlıklarını yönetiyor. Zamansız parçalarla düzenlenmiş bir gardırobun ise bu anlamda büyük katkı sağlayacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün, “kapsül gardırop” oluşturarak satın alma davranışlarının değiştirilebileceğini belirtti.

Neredeyse 40 yılı aşkın bir süredir moda ile ilgilenenlerin sözcük haznesine “kapsül gardırop” ifadesi yerleşti. Bir ya da birkaç sezon kullanılacak olan temel giysi parçalarının kişinin gereksinimleri yönünde en uygun biçimde seçilmesi ile oluşturulan akım ile ilgili Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün; “Gerçekten gerekli giysi parçalarını almaya yönelen tüketiciler için oldukça dikkate değer bir bütçe tasarrufu oluşturuyor” dedi.

30-40 parçadan fazla olmaması gerekiyor

Hem günün modasını hem de ince bir zevki yansıtması açısından temel parçaların; kumaş, renk, desen ve stil olarak kolay, modası geçmeyen parçalardan seçilmesi büyük önem taşıyor. Kapsül gardıropların vazgeçilmezi olan kurtarıcı parçaların; temel klasik gömlekler, düz tişörtler, kot pantolon gibi giysiler olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün, “Temel giysileri tamamlayan takı, fular, çanta, kravat, şapka ve ayakkabılar yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Kapsül gardıropların temel ve yan giysi parçaları ile 30-40 parçadan daha yukarı çıkmaması önemlidir.” diyerek kapsül gardırop oluşturmanın farklı yaşam biçimlerine, statülerine sahip insanlar tarafından ve minimal hayat tarzını benimseme yolunda olanlar için oldukça kabul gören bir stil olduğunu belirtti.

Kapsül gardırop oluşturmak için öneriler

Kapsül gardırop, tüketim çılgınlığının her geçen gün biraz daha büyüdüğü bir dünyada; dolapları sadeleştirmek, kolayca ve hızla hazırlanıp günlük yaşamın içinde, iş yerinde ya da sosyal bir ortamda yer almak için ideal bir alternatif oluyor. Sadeleşen dolapların hem bütçeyi hem de “ne giyeceğim?” sorusunu kolaylaştırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün, kapsül gardırop oluşturmak için önerilerde bulundu.

Kadınlar için;

Ceket (en fazla 5 adet)

Etek (3 adet)

Pantolon (5 adet)

Elbise (3 adet)

Manto (1-2 adet)

Kaban (1 adet)

Trençkot (1 adet)

Mont (1 adet)

Erkekler için;

Takım elbise (en fazla 3 adet)

Spor ceket (2 adet)

Spor pantolon (4 adet)

Klasik gömlek (4 adet)

Ayakkabı ve eğer kullanılıyorsa çanta ya da portföyden (4 adet)

Dr. Öğr. Üyesi Havva Gülçin Üstün ayrıca “Erkekler için ayrıca boğazlı ya da sıfır yaka kazaklar, spor ceketler ya da pantolonlarla kolayca kombinlenebilir. Ancak bu sayıya iç çamaşırları, ev içinde giyilen günlük giysiler, çoraplar, spor giysileri ve pijama gibi parçalar dâhil değildir. Bu tür giysiler ayrı yerde muhafaza edilmelidir. Kapsül gardırop oluştururken, sezon belirlemelerinin 6 aylık değişimlerle olması en kolayıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.