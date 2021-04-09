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Milli şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı

1919’da idam edilen ve 1922 yılında milli şehit ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 102. yılında Kadıköy’deki kabri başında dualar ile anıldı.

Genel 09.04.2021, 11:32
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Milli şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı

1919’da idam edilen ve 1922 yılında milli şehit ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 102. yılında Kadıköy’deki kabri başında dualar ile anıldı.

1919’da idam edilen ve 1922 yılında milli şehit ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 102. yılında Kadıköy’deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kartal Belediyesi ve Anadolu Aydınlar Ocağının düzenlediği törene Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Kartal Belediyesi yetkilileri ve az sayıda vatandaş katıldı. Törene korona virüs önlemleri kapsamında az sayıda vatandaş katılım gösterebildi. Yapılan konuşmaların ardından dualar ile anma programı sona erdi.
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