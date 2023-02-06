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Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok."

Genel 06.02.2023, 12:08
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok."

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