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Millî Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD’nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti
MİLLÎ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI YUNUS EMRE KARAOSMANOĞLU, ABD’NİN LİBYA VE ANKARA BÜYÜKELÇİLERİNİ KABUL ETTİ.
Genel 12.08.2020, 21:04
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Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD’nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti.
Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Libya’daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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