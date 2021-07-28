Meyve tabağını gören turistler gözlerine inanamıyor

Bodrum’da meyveleri sanatla buluşturan aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Yaz sezonunun vaz geçilmez adresi olan Bodrum’da meyveleri sanatla buluşturan aşçılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Meyve tabağı isteyen turistler, farklı şekillerde hazırlanan meyve tabaklarını görünce şaşırıyor. Karpuzdan şeftaliye, üzümden kavuna tüm meyvelere şekil veren Azka Otel Aşçıbaşı Metin Gökçeoğlu’un hazırladığı meyve tabaklarını görenlerin ağzı açık kalıyor.

Azka Oteli Aşçıbaşı Metin Gökçeoğlu sezonda müşterileri memnun etmek için meyvelere farklı şekiller verdiklerini söyleyerek, “Müşterilerimizi memnun etmek için yıllarında verdiği bir tecrübeyle güzel meyve tabakları çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız meyve tabaklarında yenilmeyen hiçbir şey yoktur. Şovlu ürünlerimiz var. Onları gören turistlerin ağzı açık kalıyor" diye konuştu