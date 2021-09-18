Mersin’de defin tatbikatı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, afet ve acil durumlarda görev alan personele yönelik eğitim ve defin tatbikatı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nda ana çözüm ortağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarda görev alan Yerel Düzey Defin Çalışma Gruplarına yönelik eğitim ve defin tatbikatı düzenledi. Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı’nda yapılan ve olası afet durumuna göre senaryoların ve görevlerin konuşulduğu program kapsamında yapılması gerekenler maket üzerinde uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında defin hizmetlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde etkin bir şekilde yürütülmesi için izlenmesi gereken adımlar anlatıldı. Olası senaryoların konuşulduğu eğitim ve tatbikatta, Defin Çalışma Grubu içerisinde yer alan cenaze kayıt ve istatistik ekibi, mezar hazırlama ve ilaçlama ekibi, kimliklendirme ekibi, din hizmetleri ekibi, cenaze sevk ekibi ve lojistik ekibinin görevleri anlatıldı. Afet sırasında kimin hangi grupta, hangi çalışma vardiyasında olacağına da değinildi. Olası afet durumuna karşı, eğitimde anlatılanlar yapılan tatbikatla maket üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

“Hep beraber ortak karar alıyoruz”

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nda Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) sorumlusu Bekir Celep, Valilik ve AFAD ile ortak çalıştıklarını belirterek, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ana çözüm ortağıyız valiliğin bazında. Bizim de tabi destek çözüm ortaklarımız var. Bunlar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Mersin Müftülüğü, bir de 112 Acil. Hep beraber ortak karar alıyoruz, bu planları, projeleri hazırlıyoruz. Valiliğe sunuyoruz. Valilik onayladıktan sonra tatbikatlarımızı ve eğitimimizi burada görevli olan arkadaşlarımızla yapıyoruz” dedi.

Celep, acil durumlarda defin işlemlerinin çözüm ortakları ile nasıl yürütüldüğü noktasında bilgi vererek, “İl Nüfus Müdürlüğünün görevi kimliklendirme. Mesela cenazenin üzerinde kimlik çıkmadı, akrabası yok, DNA testi yapılıyor. Parmak izi alınıyor, kimliği belirleniyor. İl Emniyet Müdürlüğünün görevi; deprem olmuş, evler yıkılmış, trafik sıkışmış, yol güzergahlarını belirlemek, açmak, yardımcı olmak. Jandarmamızın da görevi aynı. İl Nüfus Müdürlüğünün görevi MERNİS ortamında cenazenin kimlik bilgilerine ulaşmak. Yani Mersin Büyükşehir Belediyesine yardımcı olmak” diye konuştu.

(KRY-