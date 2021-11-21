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Marmaray’da arıza nedeniyle seferler durduruldu
İstanbul’da Marmaray’da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. İstasyonlara alınmayan yolcular, istasyon girişlerinde yoğunluk oluşturdu.
Genel 21.11.2021, 13:22
İstanbul’da Marmaray’da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. İstasyonlara alınmayan yolcular, istasyon girişlerinde yoğunluk oluşturdu.
Marmaray’da öğle saatlerinde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdurulurken, yolcular da istasyona alınmadı. İstasyon girişlerinde bekletilen yolcular yoğunluk oluşturdu.