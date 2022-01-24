Marmaray seferleri saat 02.00’a kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatılmıştır” denildi.