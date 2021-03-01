Marketlere etiket, gramaj ve hijyen denetimi

Samsun Canik Belediyesi zabıta birimi ekipleri ilçe genelinde perakende ve toptan ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde etiket, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Gün aşırı denetimlerini sürdüren Canik Belediyesi zabıta birimi, yaygın marketlerde ve bakkallarda yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla, kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı da denetleniyor.

Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin yanı sıra reyonlarda son kullanım tarihi geçmiş ürün bulunup bulunmadığını ve gramaj farkının olup olmadığını tek tek kontrol ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında hayata geçen hijyen kurallarının uygulanıp uygulanmadığını da denetleyen ekipler kurallara uymayan işletmelere cezai işlem gerçekleştiriyor. Canik Belediyesinin yetkisi dışında olan hallerde Ticaret İl Müdürlüğü’ne rapor sunuluyor.

Vatandaşların sağlığını ve haklarını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Zabıta müdürlüğümüz, ilçemizde bulunan bakkal ve yaygın marketleri gezerek periyodik aralıklarla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerimizin denetimi sonucunda gerekli olan hallerde cezai yaptırım tarafımızca uygulanıyor. Belediyemizin yasal mevzuatını aşan durumlar tespit edildiğinde ise devreye Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri giriyor. Toplumumuzun sağlığına dikkat eden, fırsatçılık yapmayan esnafımızın her zaman yanındayız. Kurallara uymayan vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan, fırsatçılığı alışkanlık haline getirmiş her kim var ise görev sahamıza giren alanlarda yasal mevzuat çerçevesinde gereğini yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ticaret İl Müdürlüğü’nün uhdesinde olan konularda da gerekli bilgilendirmeler kendilerine yapılmaya devam edecek” dedi.