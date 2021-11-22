Mantar hasadı engellilerin yüzünü güldürdü

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı mantar üretim atölyesi kursiyerleri, aylar süren eğitimlerinin sonunda mantar hasadı yaparak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Kültür mantarlarını tabaklara dolduran engelliler, emeklerinin sonucunda elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadı.

Engellilerin eğitimine ve yararlı zaman geçirmelerine yönelik hizmet veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yer alan mantar üretim atölyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Atölyedeki eğitime katılan engelliler, eğitmenlerinin koordinesinde kompost hazırlanmasından sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarla ilgili her şeyi öğreniyorlar.

Burası beni çok rahatlatıyor

Uzun bir eğitim dönemi geçiren öğrenciler, bugün mantar hasadı yaparak teorik bilgilerini pratiğe döktüler. Kursiyerler, özenle topladıkları kültür mantarlarını tabaklara doldurdu. Mantar yetiştiriciliğini çok sevdiğini söyleyen Hacer Kaya, “Burada çalışmak arkadaşlarımla bir şeyler üretmek beni çok rahatlatıyor. Mantarları sulayarak işe başlıyoruz. Zaman zaman sıcaklıklarını kontrol ediyoruz. Büyüdükleri zaman kesip tabaklara yerleştiriyoruz. İsteyenler gelip sınıfımızı gezip çalışmalarımızı izleyebilir” dedi.

Hasadın ardından toplanan mantarlar, paketlenerek satışa sunuluyor.