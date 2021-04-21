Maltepe’de alışılmamış sahur: Tulum sesleriyle uyandırdılar

Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay arkadaşı Erhan Zaza ile birlikte Maltepelileri sahura tulum ile davul sesleriyle uyandırdı. Maltepe sokaklarında tulum çalarak sahuru haber veren sanatçıya mahalleli yoğun ilgi gösterdi. Camlardan ve balkonlardan sanatçıya eşlik eden mahalle sakinleri renkli görüntüler oluşturdu.

Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden olan ramazan davulunun yanına tulumda katıldı. Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı olan Filiz İlkay Maltepe sokaklarında davul eşliğinde tulum çalarak mahalleliyi sahura kaldırdı. Davul sesi ile birlikte tulum sesini duyan mahalle sakinleri şaşırarak balkonlara çıktı. Camlarından ve balkonlarından tulum sanatçısına alkışlarla eşlik eden mahalle sakinleri renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonlarıyla tulum sanatçısının görüntülerini çeken insanlar bir yandan da şarkılara eşlik ederek eğlendi. Ramazan eğlencelerine yeni bir soluk getiren tulum sanatçısı Filiz İlkay ile mahallede şenlik havası oluştu. Alışılmışın dışında geçen sahurda tulum sanatçısına mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

Komşularımıza pandemi döneminde moral verelim istedik

Uzun süredir tulum çaldığını belirten Filiz İlkay, “Ben bu mahallede de oturuyorum, 15 yıllık müzisyenim. Bu pandemi döneminde, kendi mahallemdeki komşularıma davul eşliğinde, sahur horonu verelim istedik. Çaldığımız tulumla moral verelim istedik. Hem müzisyen olarak müziğimizi de yapmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı ara sıra mahalledeki komşularımıza resital veriyoruz. Herkes camlara çıktı. Çok büyük ilgiyle karşılaştık” diye konuştu.

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım

Mahalle sakinlerinden olan Sadık Ferah ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek,” Tulum ile davul çok güzel oldu, tam bir sahur horunuydu. 65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Komşularımız hep pencereye çıktı. Tulumu seyrederek alkış yaptılar. Pandemiden dolayı çok bunalmıştık bizlere de çok iyi geldi” şeklinde dedi.

Tulumun sesini duyunca kendimi aşağı attım

Tulumun sesini duyduğunda kendisini dışarı attığını belirleten bir başka kişi ise,” Ben tulumun sesini duyunca direk sokağa çıktım. Çok hoş bir sahur dinletisi oldu. Tepkilerde çok güzeldi. Herkes camlara çıktı ama ben dayanamayıp kendimi sokağa attım” dedi.