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Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde düzenlenen cenazenin ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Genel 24.06.2022, 15:52
Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde düzenlenen cenazenin ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu’nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi. Öte yandan Ustaosmanoğlu’nun mezarlığa götürülmesi ise dron ile havadan görüntülendi

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