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Lüks rezidans lodos nedeniyle hasar gördü: Daire sakinleri müteahhite tepki gösterdi

İstanbul Sultangazi’de 2,5 yıl önce yapılan 12 katlı bir rezidansın dış cephesi ve pencereleri önceki gün etkili olan şiddetli lodos nedeniyle hasar gördü. Şiddetli lodos nedeniyle evlerinde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, müteahhittin ilgilenmediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Genel 01.12.2021, 15:41
Lüks rezidans lodos nedeniyle hasar gördü: Daire sakinleri müteahhite tepki gösterdi

İstanbul Sultangazi’de 2,5 yıl önce yapılan 12 katlı bir rezidansın dış cephesi ve pencereleri önceki gün etkili olan şiddetli lodos nedeniyle hasar gördü. Şiddetli lodos nedeniyle evlerinde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, müteahhittin ilgilenmediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Sultangazi’de önceki günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Habipler Mahallesi’nde bulunan 12 kat 48 daireli rezidansın dış cephesi zarar gördü. Rezidansta bulunan birçok dairede şiddetli lodos nedeniyle hasar oluştu. Rezidansta yaşayan daire sakinleri ise mağdur olduklarını iddia ederek müteahhitte tepki gösterdi.

“Müteahhit telefonlarımıza bakmıyor”

Binada oturan Vahide Erbaş, “O gün gerçekten kabus gibiydi bunu anlatamam. Burada o kadar büyük sorumsuzluk ve ihmalkarlık var ki, evlerin dış cephesindeki mermer uçtu. Ya o mermer birisinin başına düşseydi bunun sorumluğunu kim verecek. Müteahhitti arıyoruz telefonlarını açmıyor. Dış cepheciler geldi diyor ki biz buranın soğuğunu ve rüzgarını hesaplayamadık. Dedim ki kardeşim bunu anlamak için çok akıllı olmaya gerek yok. Ben buraya Fatih’ten geldim ben buraya. Fatih, Beylikdüzü ve Habipler ’in havası bir olabilir mi. Burası rakım olarak çok yüksek. Siz kimi kandırıyorsunuz dedim. Dış cepheyi tutan vidalar küçücük. O küçük vidalar dış cepheyi nasıl tutsun. Dediler ki bize müteahhit ne dediyse biz onu yaptık. Müteahhit dış cepheciyi suçluyor. Dış cepheci müteahhitti suçluyor. İnanılmaz bir sorumsuzluk. Bir daireye bir dünya para istiyorlar. Yaptıkları ev kağıttan mıdır. Ben 9. Katta oturuyorum. Korku filmi gibiydi ya kapılar uçtu. Eşyaları camların önüne dayadık resmen iplerle ranzaya bağladık. Sabaha kadar o şekilde bekledik” dedi.

Binaya ilk taşınanlardan biri olduğunu ifade eden Sibel Yıldız, “2,5 yıldır burada oturuyorum. Geldiğimizden bu yana her tarafta sorun var. Müteahhit bize sürekli yapacağını söylüyor ama gelip hiçbir şey konuşmuyorlar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Telefonlarımızı bile açmıyorlar. Önüne gelen herkesin bina yapıp ta insanları mağdur etmeye hakkı yok” şeklinde konuştu.

Suna Yılmaz, “Bu binanın içerisine girmeden daha dış cephede sorun vardı. Pencerelerde sorun vardı ve halen sorunları büyük şiddetle yaşıyoruz. Herkes burada mağdur. Bu binada kaç kişi oturuyorsa hepsi mağdur. Bütün pencereler çürük ve her an üzerimize düşebilir. Dış cephe zaten bizi parçalıyor. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa birilerinin ölmesini mi bekliyorlar. Birileri ölsün de onlar da oh keyfine mi baksın istiyorlar” açıklamasında bulundu.

Bina sakinlerinden başka bir kadın, “10 ay önce biz bu korkuyu tekrar yaşadık. Mermerler kırıldı. Benim 4 yaşındaki kızım korkudan hastanelik oldu. Bizler burada gerçekten mağduruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle dairelerin pencerelerinden su geldiği ve pencerelerin yerinde koptuğu korku dolu o anlar daire sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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