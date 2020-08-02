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‘Kurban’da Kızılay Modeli’ ile 4 milyon kişiye kurban eti dağıtılacak

TÜRK KIZILAY’I ‘KURBAN’DA KIZILAY MODELİ’ İLE HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLADIĞI HİSSELERİ İLE 4 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR. TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL HAKKI TURUNÇ, DENİZLİ’DE BELİRLENEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ET DAĞITIMINA KATILDI.

Genel 02.08.2020, 16:37
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‘Kurban’da Kızılay Modeli’ ile 4 milyon kişiye kurban eti dağıtılacak

Türk Kızılay ‘Kurban’da Kızılay Modeli’ ile hayırseverlerin bağışladığı hisselerle 4 milyon kişiye ulaşmaya çalışıyor. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Denizli’de belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımına katıldı.

Türk Kızılay ‘Kurban’da Kızılay Modeli’ ile hayırseverlerin vekalet vermesiyle kesilen kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahibi yaşlı ve ailelere ulaştırdı. "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada kurban etleri, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından önceden tespit edilen ailelerin adreslerine tek tek teslim ediliyor. Kampanya kapsamında Türk Kızılay 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’ne gelerek mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere Türk Kızılay gönülleri ile birlikte et dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turunç, “Kızılay deyince ilk önce akla iyilik geliyor, Kızılay deyince sadece Türkiye değil dünya akla geliyor. Dünyanın neresinde mazlum ve mağdur var ise kuruluşundan bu yana Kızılay hep oraya yardıma koşmuş şu ana kadar 135’e yakın ülkede değişik operasyonlara katkı sunduk. Tabi milletimizin iki dini bayramı var bu dini bayramlardan birisi de hepimizin işte bugün yaşadığı gibi Kurban Bayramı dolayısıyla Kızılay Kurban Bayramı’nda da öncülük yapmak suretiyle özellikle son 10 yıldır daha düzenli, daha planlı ve programlı bir çalışma ile şubelerimiz aracılığıyla kesilen kurbanların etlerinin bir kısmını kesilmesinin ardından belli ölçülere bölmek suretiyle onları et olarak dağıtıyoruz. Geri kalanlarını ise kavurma yapmak suretiyle uzun ömürlü konserve haline getirilerek bunları da yine son 1-1,5 yıl raf ömrü var. Bunları da dağıtmak sureti ile hem buradaki ihtiyaç sahipleri insanların evinde belki et bulmakta gıda açısından sıkıntı çeken insanların bu gıdasını temin ediyoruz. Ama onun ötesinde toplumsal bir dayanışmanın örneğini sergiliyoruz” diye konuştu.

150 bin hisse kurban eti Türk Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kurban etlerinin büyük bir kısmının raf ömrü uzaması sebebiyle ve doğal afetlerde kullanılması amacıyla konserve haline getirildiğini dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Turunç, “Bu arada bin büyükbaş kurban kesildi, bunlar işlenmek üzere Türkiye’de 3 noktada mezbahalarımız var. Buralara götürülecek, belli bir müddet dinlendikten sonra bugün hem dini açıdan hem de kurbanların parçalanması açısından belli bir süre beklemesi gerekiyor. Bunlar bekletildikten sonra konserve yapılmak üzere angajmanını sağladığımız tesislere gidecek ve orada konservelere dönüşecek uzun bir raf ömürleri var bunların, özellikle Türkiye içerisindeki ihtiyaç sahipleri insanlara yıl boyunca dağıtımını yapıyoruz. Olmasını istemiyoruz ama zaman zaman yakın komşularımızda doğal afetlerden kaynaklanan gıdaya yönelik bir ihtiyaç olursa oralara da konserve göndermek süratiyle böyle bir kurumsal, insani sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ben bir kez daha 150 bin hisse kurbanını Kızılay aracılığıyla bu ibadetini yapan vatandaşlarımıza kurum adına teşekkür ediyorum. Güvenlerini en güzel şekilde yerine getiriyoruz ve ifade ettiğim gibi kurban kesmekte zorlanan maddi açıdan değil, belli fiziki şartlardan dolayı şehirde yaşıyorlar, belki lojmanda yaşıyorlar kurban kesmekte zorluk çekiyorlar ama ibadetini aksatmayan insanlar Kızılay’a bağış yapmak suretiyle veya diğer kurumlarımıza da bağış yapmak suretiyle bu ibadetlerini aksatmamış oluyorlar” dedi.

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