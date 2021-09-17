Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “İngiltere’nin Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İngiltere’nin Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını kaldırması memnuniyet verici” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’nin Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere’den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.