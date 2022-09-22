Küçükçekmece Belediyesi’nden öğrencilere çamaşır yıkama hizmeti

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece’de bulunan üniversitelerde eğitim gören ve ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti vermeye başladı.

Küçükçekmece Belediyesi üniversitelerin açılmasına günler kala öğrencilerinin yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçirdi. Yurtlarda kalmayan, ailesi yanında ikamet etmeyen ve Küçükçekmece’de üniversite okuyan veya ilçede oturan üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp, ütüledikten sonra teslim edecek. Üniversite öğrencileri ilçede bulunan 4 kütüphaneye (Millet Kütüphanesi, Halide Edib Adıvar Kütüphanesi, Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi, Kemalpaşa Semt Konağı Kütüphanesi) ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’na giderek öğrenci belgelerini ve ikametgahlarını göstermeleri gerekiyor. Hafta içi her gün, 11.00 ile 14.00 saatleri arasında çamaşırlarını bırakan üniversite öğrencilerinin çamaşırları yıkanıp, ütülendikten sonra öğrencilere geri teslim ediliyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üniversitelerin açılmasına günler kala bu projeyi duyurarak üniversite öğrencilerimizi biraz olsun rahatlatmak istediklerini dile getirerek, “Biz de öğrenci olduk. Öğrencilik zamanı çamaşır, ütü büyük sorundu. Üniversite okuyan öğrencilerimiz çamaşır yıkamak ve ütülemek için harcayacağı zaman ve efor yerine ders çalışsın veya kitap okusun istedik. Bu projemiz yeni eğitim ve öğretim yılında da gençlerimize büyük kolaylık sağlayacağına eminim. Tabii buradan genç arkadaşlarıma sesleniyorum; siz dersinize çalışın, okuyun, daha çok okuyun. Çamaşırı, ütüyü dert etmeyin” diye konuştu.