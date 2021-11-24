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Kovid-19 aşısını erteleyenler Aşı İletişimi Rehberi'ndeki adımlara göre bilgilendirilecek

Sağlık Bakanlığınca, aşısını erteleyenlerin bilimsel veriler ışığında gerçek bilgilerle buluşturulması için sağlık personelinin izlemesi gereken yolun anlatıldığı rehber 81 ile gönderildi.

Genel 24.11.2021, 12:05
Kovid-19 aşısını erteleyenler Aşı İletişimi Rehberi'ndeki adımlara göre bilgilendirilecek

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenlerin doğru bilgiyle buluşturulması ve bilinçli karar verebilmelerinin sağlanması için sağlık personelinin izlemesi gereken yolun anlatıldığı "Aşı İletişimi Rehberi" hazırladı.

Rehber, ülke genelinde görev yapan sağlık personeline ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildi. Ayrıca dijital ortamda ve internette kullanılması için rehberdeki bilgiler çerçevesinde eğitim videosu da bulunuyor.

Kovid-19 aşısını erteleyen veya aşı yaptırmak istemeyenlerin, doğru olmayan birçok bilgiye maruz kaldığı belirtilen rehberde, bu kişilerin en önemli ihtiyacının doğru kaynaklardan gerçek bilgiye ulaşmak olduğu vurgulandı.

Aşı olmayanların, ikna edilmesi için değil bilinçli karar verebilmelerinin sağlanması için bilgilendirilmesi gerektiğine işaret edilen rehberde, sağlıkçılara şu tavsiyelerde bulunuldu:

"İnsanlarla iletişim kurma yolunuz konuşmak, kaygılarını öğrenmek, empatiyle yaklaşmaktır. İçtenlikle dinlemek, karşınızdaki kişiye kendisinin kabul edildiğini hissettirecektir. Karşınızdaki kişi kabul edildiğini hissettikten sonra bilimsel veriler ışığında yapacağınız açıklamalar yerine ulaşacaktır."

Rehberde, beden dili, yüz ifadesi, jest ve mimiklerin yapılan konuşmadan daha etkili olduğu vurgulanarak, etkili iletişim için görüşme yapılan kişiyle karşı karşıya durulması, göz teması kurulması, kişinin aktif şekilde dinlenmesi gerektiği kaydedildi.

"Aşı yaptırmayanların soru ve endişeleri dinlenmeli"

Kovid-19 aşısı yaptırmayı erteleyenlerin sorularının dinlenmesi ve anlaşılır şekilde cevaplanmasının önem taşıdığı bildirilen rehberde, bu kişilere endişelerinin anlaşıldığının hissettirilmesi gerektiği belirtildi.

Rehberde, toplumsal hayatın sağlıklı devam edebilmesi için aşının önemine işaret edilerek, aşı konusunda kararsız olanlara "Aşı sevdiklerinizle güvenle bir araya gelmenizi ve onlara sarılmanızı sağlar. Toplumumuzun çoğunluğu aşı olduğunda maske takmadan ve mesafeler olmadan sevdiğimiz etkinlikleri yapmaya dönebileceğiz." hatırlatmasının yapılması istendi.

Kovid-19 aşıları ile ilgili sıkça sorulan sorular

Rehberde, Kovid-19 aşılarıyla ilgili sıkça sorulan sorulara da yer verildi. Bu sorulardan bazıları şöyle:

Soru: Yeni duyulan mRNA aşıları nasıl geliştirildi?

Cevap: Yeni duyulan mRNA aşı teknolojisi 20 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan bir yöntemdir. Pandemi nedeniyle bazı üniversiteler ve laboratuvarlar mevcut mRNA teknolojisini kullanarak bir aşı geliştirmeye odaklanmıştır.

Soru: mRNA aşıları DNA'ya etki eder mi?

Cevap: mRNA aşıları DNA'nızı hiçbir şekilde etkilemez veya değiştirmez. Bu aşı yalnızca bağışıklık sistemine gönderilen ve virüsün nasıl göründüğünü, onu bertaraf etme talimatlarını içeren bir mesajdır. Vücudunuzun antikorları oluşturmasına yardımcı olduktan sonra yok edilir.

Soru: Aşılar doğurganlığı etkiler mi?

Cevap: Kovid-19 aşıları doğurganlık sorunlarına neden olmamaktadır.

Soru: Geliştirilen aşılar güvenli mi?

Cevap: Kovid-19 için geliştirilen aşılar dünyanın pandemiyi yavaşlatma ve sona erdirme umudu haline gelmiştir. Bu nedenle bütün dünya aşı geliştirmenin her adımını yakından takip etmiştir. Aşının güvenlilik ve etkililiği için dünya çapındaki kuruluşlarla birlikte her ülke aşıların güvenliliğini titizlikle izlemeye ve değerlendirmeye devam etmektedir.

Türkiye'ye gelen aşıların tamamı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından laboratuvar ortamında incelendikten ve kontrollerden geçtikten sonra uygulanmaya başlamıştır.

Soru: Aşı yaptırdıktan sonra alerjik reaksiyonlar görülebilir mi?

Cevap: Kovid-19 aşılarından sonra çok nadir de olsa alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar genellikle aşı yapıldıktan sonra 30 dakika içinde ortaya çıkmaktadır.

Soru: Aşıların yan etkileri var mı?

Cevap: Aşılanma sonrasında görülebilen hafif ve kısa süreli yan etkiler, yorgunluk hissi, ateş, titreme, kusma, ishal, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik şeklindedir.

Soru: Kovid-19 geçirmiş kişi aşı olmalı mı?

Cevap: Halihazırda Kovid-19 teşhisi konmuş ve tedavi görmüş olsanız bile aşı olmanız önemlidir. Hastalığı geçiren kişilerin aşılanması, mevcut olan bağışıklık yanıtını artırmaktadır.

Soru: Gebeler ve emziren anneler de aşı olabilir mi?

Cevap: Gebelikte ve emzirme döneminde Kovid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, aşı uygulanması tavsiye edilmektedir. Aşı, gebe kalmayı planlayanlar, gebeler ve emzirenler için güvenlidir. Bilimsel araştırmalar, aşılamanın gebelerde düşük riskini artırmadığını ortaya koymaktadır.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

#sağlık
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