Korona virüsten vefat eden 112 çalışanı gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi gören Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli İbrahim Bayraktar hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan sağlık çalışanı mesai arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içerisinde uğurlandı.

Düzce’de 3 Nolu 112 istasyonunda ambulans sürücüsü olarak görev yapan 67 yaşındaki İbrahim Bayraktar, 1 ay önce korona virüs tanısıyla pandemi servisinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe olan ve yoğun bakımda tedavisine devam eden İbrahim Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar için Atatürk Devlet Hastanesi önünde veda düzenlendi.

Uğurlama programında konuşan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “İbrahim abimizi son yolculuğuna uğurlamak için burada toplandık. Koronavirüsten Düzce’de kaybettiğimiz 2 sağlık çalışanımız var. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesinin, sağlık camiamızın başı sağ olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından helallik alınırken, merhum sağlık çalışanı İbrahim Bayraktar mesai arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.