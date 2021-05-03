Korona virüsten hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Uysal son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal (54), 1 Nisan tarihinde korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde Uysal’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Evde izolasyon sürecine başlayan Uysal, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Prof. Dr. Uysal, tedavisinin 32. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili olarak görev yapan, Karabük Üniversitesinde kurucu rektör olan Uysal için Ereğli Ulu Cami’de ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, protokol mensupları ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın cenazesi Meydanbaşı Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.