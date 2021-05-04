Korona virüse karşı ekşi mayalı ekmek

Korona virüse karşı sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, ekmek yenecekse ekşi mayalısının önemli faydalar sağladığını söyledi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü bugünlerde sağlıklı beslenmenin ve bağışıklığı güçlendirmenin önemi daha da ön plana çıkıyor. Sağlıklı beslenme noktasında ekmek tüketiminin dikkatlice yapılması gerektiğini kaydeden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Ekmek tüketiminde dikkat edilmesi gereken pek çok nokta varken ekmek türleri arasında ekşi mayalı yapılanları ayrı tutmak gerekir. Ekşi mayada pek çok aktif bakteri mantar kültürleri mevcuttur. Dolayısıyla daha probiyotiktir. Probiyotikler de sindirim ve bağışıklık sistemi için faydalı olan canlı bakteriler ve mayalardır. Ekşi mayalı ekmeğin öne çıkan bir diğer özelliği de geç bayatlamasıdır. İçindeki bakteri ve mantarlar, ekmekteki tahılı önceden sindirir. Böylece size sindirimi kolay ve sağlıklı ekmeği bırakır” dedi.

Hazır yaş ve kuru mayaların sadece 100 yıldır kullanıldığını, ekşi mayanın tarihçesinin ise 5 bin yıl öncesine dayandığına dikkati çeken Diyetisyen Ciğerli, ekşi mayalı ekmeğin B12 vitamini açısından sağladığı faydalar hakkında da şunları söyledi:

"Gıdanın kan şekerini yükseltici etkisi olarak tanımlanan glisemik indeks açısından düşük olan ekşi mayalı ekmeği tüketmek, vücudumuzdaki B12 vitaminini de artırır. Kandaki kırmızı hücrelerin üretimi, DNA ve myelin sentezinde folik asit ile çalışır. Sinir hücrelerinin etrafını saran myelin kılıflarının sentezinde görev alan B12 vitamini, elektriksel sinyal iletiminin hızını artırır. Amino asitlerin ve vücut tarafından sentezlenen B12 vitaminin geri emiliminde rol alır. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin fonksiyonlarında da etkilidir."