Köpekteki 3 kilogramlık tümör, cerrahi işlemle alındı

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir köpekte bulunan tümör, veteriner tarafından ameliyat edilerek alındı.

Kumru İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çinicoğlu’nun beslediği köpekte yaklaşık bir ay önce başlayan kitle giderek büyüdü. Son zamanlarda yaklaşık 3 kilogramlık tümöre dönüşen kitle, Kumru’daki bir veteriner hekim tarafından ameliyat edilerek alındı. Yapılan operasyon sonrası köpek, sağlığına kavuştu.

Köpeğine, 2 hafta önce 3 gün boyunca tedavi uyguladıklarını ancak sonuç alamayınca cerrahi operasyona başvurduklarını ifade eden Çinicoğlu, “İlçemizde kliniği bulunan Veteriner Hekim Bülent Ünal gözetiminde bütün cerrahi eksikliklerimizi tamamlayarak ve kendimize güvenerek köpeğimdeki tümörlü bölgeyi ameliyat yaptık. Şuan köpeğim çok iyi ve süreci takip ediyoruz ve pansumanlarını da aksatmıyoruz” dedi.

Serdar Çinicoğlu ve Veteriner Hekim Bülent Ünal, birlikte aldıkları karar doğrultusunda, ihtiyaç dahilindeki sokak hayvanlarına benzer işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştireceklerini ifade ettiler.