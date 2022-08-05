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Kocaeli’de domuzlar şehre indi
Kocaeli’de şehre inen domuz ve yavrularını gören vatandaşlar şaşkına dönerek, o anları kayda aldı.
Genel 05.08.2022, 11:01
Kocaeli’de şehre inen domuz ve yavrularını gören vatandaşlar şaşkına dönerek, o anları kayda aldı.
Edinilen bilgiye göre, Körfez’in en işlek caddelerinde domuzlar görüldü. Bir domuzun iki yavrusuyla birlikte yürüdüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarıyla seyir halinde vatandaşlar domuzları gördükten sonra durarak görüntü almaya başladı.