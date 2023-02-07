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KKTC’deki 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli Mersin’de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlu bulunan 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin’e geldi.
Genel 07.02.2023, 19:15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlu bulunan 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin’e geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu bulunan 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığımız personeli, arama-kurtarma çalışmalarına destek için Mersin’e geldi. Mehmetçikler, deprem bölgesine intikal ediyor” ifadelerini kullandı.