KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu GÜNSEL’i ziyaret etti

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu beraberindeki heyetle, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve GÜNSEL’in gelecek projeksiyonları hakkında bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, beraberindeki heyetle KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan test sürüş alanında, GÜNSEL B9’u test eden Bakan Amcaoğlu ve beraberindeki heyete Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşünün ardından, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bakanlık yetkililerine; GÜNSEL’in seri üretim çalışmaları, gelecek projeksiyonları ve seri üretim sonrası KKTC ekonomisine yapacağı katkıları anlatan geniş bir sunum gerçekleştirdi.

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

“Ortaya koyduğunuz hedefleri ve vizyonu hayata geçirmek için gerekeni süratle yapalım”

GÜNSEL’in, bugün geldiği aşama ve gelecek yılları gösteren projeksiyonlarının kendisinde büyük bir heyecan oluşturduğunu söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e hitaben; “GÜNSEL’le ortaya koyduğunuz hedefleri ve vizyonu hayata geçirmek için gerekeni süratle yapalım. GÜNSEL’le yaptığınız projeksiyonun hedefine ulaşması; istihdam, ülkeye getireceği gelir, dış ticaret dengesini pozitife döndürmesi, ülkemizin tanıtımı, genç işsizliğin önüne geçmesi ve daha bir çok açıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini aydınlatacak. Bunun için gerekli alt yapı desteklerini sağlamak siyasetçilerimizin ve devletimizin en önemli görevidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “2029’da, ülkemizin dış ticaret dengesi, ilk kez pozitife dönecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli otomobili GÜNSEL’in, seri üretim hazırlıklarına tam güç devam ettiklerini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bakanlık yetkililerine yaptığı sunumda, GÜNSEL’in gelecek projeksiyonlarına dair önemli bilgiler aktardı. GÜNSEL’in 2037’ye kadar olan üretim ve gelir projeksiyonunu paylaşan Prof. Dr. Günsel, “2029, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz için çok önemli bir milat olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029’da, GÜNSEL’in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek” dedi.